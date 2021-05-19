Dansa ilgi salgın döneminde arttı

Corona virüs bir yılı aşkın süredir tüm yaşam biçimimizi değiştirdi. Eskisi gibi sokağa çıkamıyor, dışarıda vakit geçiremiyoruz. Neredeyse tüm hayatımız evde geçiyor. Hal böyle olunca evde eğlenceli vakit geçirmek de bir ihtiyaç haline geldi. Son dönemde özellikle online dans kurslarına yoğun talep var. (Kamera:Cumhur Çatkaya, Oktay Taşkın)
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NTV 19.05.2021 - 13:12| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 14:04
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