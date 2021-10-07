Defin-Ecin Zulman fragmanı

Cengiz Kaplan'ın yönetmenliğini yapıp, başrolünde Tuğba Gökhan, Melih Çardak, Sefa Zengin ve Vural Buldu gibi isimlerle oynadığı "Defin-Ecin Zulman", bir cin topluluğunun definesi etrafında gelişen olayları konu alıyor.
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Haberler 07.10.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:38
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