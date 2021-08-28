Demir Kadın: Neslican'dan ilk tanıtım

Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen ancak mücadelesini 2019 yılında kaybeden Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminden ilk tanıtım yayınlandı. Filmde Neslican'a oyuncu Naz Çağla Irmak hayat veriyor.
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28.08.2021 - 10:55| Son Güncelleme : 28.08.2021 - 10:57
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