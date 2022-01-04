Dilberay filminden fragman

Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan Dilberay filminden yeni fragman yayınlandı. Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen film, 4 Şubat’ta vizyonda.

Haberler 04.01.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 10:51

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