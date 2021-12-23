Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan ilk fragman
Marvelin merakla beklenen Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden ilk fragman yayınlandı. Başrolünde Stephen Strange olarak sevilen oyuncu Benedict Cumberbatch’in yer aldığı film 6 Mayıs 2022de seyirciyle buluşacak.
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Haberler 23.12.2021 - 09:09| Son Güncelleme : 23.12.2021 - 09:12
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