Doctor Who'nun 12. sezon fragmanı

BBC dizisi Doctor Who'nun 12. sezonu 1 Ocak 2020'de yayınlanıyor. Jodie Whittaker'ın başrolde yer aldığı dizinin 12. sezonu, yeni bir zaman yolculuğu bölümü ile başlayacak. Spyfall adındaki, aksiyon dolu ve oldukça iddalı iki bölümden oluşan prömiyer sonrası dizi, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek ve her hafta düzenli bir şekilde izleyicilerle buluşacak.
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