Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan'ı kutluyor
Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2006 yılında çalışmalarına başlayan ve çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 23 Nisan'ı kutlamaya hazırlanıyor. DÇSO, Atatürk'ün bize bıraktığı bu büyük mirası kutlarken, coşkumuza ve sesimize ortak olmanız için sizi de 19 Nisan Pazar günü, saat 19.00’da tüm Doğuş Grubu sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
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16.04.2020 - 17:40| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 17:50
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