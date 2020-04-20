Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a özel çalışma
Doğuş Grubunun müziği yaygınlaştırmayı hedefleyerek hayata geçirdiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, tam 15 yıldır çocuklara sanat dolu bir gelecek sunmaya devam ediyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası son olarak 23 Nisana özel bir çalışmaya imza attı.
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20.04.2020 - 17:03| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 17:13
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