Dolittle fragmanı

The Voyage of Doctor Dolittle isimli kitap serisinden, daha önce birçok kez sinemaya uyarlanan, en bilindik 2 filminde Eddie Murphy hayat verdiği Dr. Dolittle’ı bu kez Robert Downey Jr. oynuyor. Marvel’in Demir Adam’ı aktörün yeni bir maceraya başlaması iyi haber. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr.’ın yanı sıra Antonio Banderas ve Michael Sheen gibi usta isimlerde bulunuyor. Ayrıca Tom Holland, Selena Gomez, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes ve Craig Robinson oyuncu kadrosunda. Film, karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının akabinde, kendisini bu duruma bir deva bulmak için büyük bir maceranın içerisinde bulmasını anlatıyor.
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