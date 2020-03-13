Dört kadın şarkıcıdan dört yeni şarkı

Ödül ve albüm satış rekortmeni, milyonlarca takipçisi bulunan, beste yapan, dans eden ve canlı performanslarıyla çok konuşulan Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry ve Demi Lovato yeni şarkılarının video kliplerini peş peşe yayınladı.
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13.03.2020 - 17:22| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 19:15
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