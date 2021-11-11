Dün Gece Soho'da fragmanı

Edgar Wright'ın yönettiği korku türündeki film, moda tasarımı tutkunu Eloise'in, kendini bir anda 1960'ların Londra'sında bularak müzik piyasasında yükselmeye çalışan Sandy ile karşılaşması sonucu gelişen olayları anlatıyor.


Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 13:45 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:46

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