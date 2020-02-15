Dünyaca ünlü İtalyan tasarımcılar, İstanbul'a gelecek
İtalya, dünyanın 100 farklı şehrinde tasarımlarıyla tanıtılacak. 23-24 Mart'ta düzenlenecek İtalyan tasarım günlerinde dünyaca ünlü tasarımcılar İstanbul'da olacak. Organizasyon kapsamında birçok farklı etkinlik, konferans ve eğitim düzenlenecek. Tasarım günleri, İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de etkinliklerle devam edecek. (Haber: Melike Şahin Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
15.02.2020 - 10:09| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 10:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.