Dünyanın En Kötü İnsanı fragmanı

Trier'in "Reprise" (2006), "Oslo, 31 Ağustos" (2011) ve "Thelma" (2017) gibi depresif ve psikolojik ağırlıklı filmlerden sonra izleyici karşısına çıkardığı "Dünyanın En Kötü İnsanı" filmindeki rolüyle Renate Reinsve, Cannes Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.


Haberler 18.11.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 17:23

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