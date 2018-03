Dünyanın ilk David Bowie heykeli 'Earthly Messenger'

27.03.2018

Pop müzik tarihinin en etkili müzisyenlerinden David Bowie'nin ilk heykeli, 1972 çıkışlı 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (Ziggy Stardust’ın yükselişi ve düşüşü ile Marslı örümcekler) albümünün ilk konserinin yapıldığı İngiltere’nin Aylesbury kentine dikildi. 'Earthly Messenger' ismi verilen bronz heykelde, insan formundaki uzaylı rock yıldızı 'Ziggy Stardust' karakteriyle beraber Bowie'nin yıllar boyunca şarkılarında yarattığı diğer alter ego karakterlere yer verildi. Bowie heykelinin yaratıcısı heykeltraş Andrew Sinclair, heykelin yapımında David Bowie'nin başrolünde oynadığı 'The Man Who Fell to Earth' (Dünyaya Düşen Adam) filmindeki yüz hatlarından faydalandı. Aynı zamanda heykelin üzerindeki hoparlörlerden her saat bir David Bowie şarkısı çalıyor.