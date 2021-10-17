Dwayne Johnson'lı Black Adam'dan ilk tanıtım

DC evreninin en ünlü karakterlerinden birisi olan Black Adam, başrolde Dwayne Johnson ile beyazperdeye yansıyacak. Anti kahraman Black Adam’ın hikayesine odaklanan filmin ilk tanıtımını DC Fandome hayran etkinliği kapsamında Dwayne Johnson paylaştı.

Haberler 17.10.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 14:01

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