Dwayne Johnson'lı Black Adam'dan ilk tanıtım

DC evreninin en ünlü karakterlerinden birisi olan Black Adam, başrolde Dwayne Johnson ile beyazperdeye yansıyacak. Anti kahraman Black Adam’ın hikayesine odaklanan filmin ilk tanıtımını DC Fandome hayran etkinliği kapsamında Dwayne Johnson paylaştı.
Abone ol
Paylaş
Haberler 17.10.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 17.10.2021 - 14:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.