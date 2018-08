Efsane şarkıcı Aretha Franklin'in naaşı ziyarete açıldı

29.08.2018 - 11:16

2 hafta önce hayatını kaybeden Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin'in naaşı, ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı ve iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. Respect, (You Make Me Feel) A Natural Woman, Think ve Spanish Harlem gibi şarkılarıyla bilinen Amerikalı sanatçı, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu