Efsane video oyunu Kirpi Sonic film oldu

Karakter tasarımı nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalan Kirpi Sonic filminin, yenilenmiş fragmanı yayınlandı. Film ekibi, Sonic karakterinin olduğu bütün sahneleri baştan tasarladı. Filmde bilgisayar animasyonu ile canlandırılan Kirpi Sonic'e ABD'li ünlü komedyen Jim Carrey eşlik ediyor. Jeff Fowler'ın yönettiği aksiyon komedi türündeki filmin şubat 2020’de vizyona girmesi bekleniyor.

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