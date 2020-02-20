Efsunlu Ayin fragmanı

1975 yılında Zahide isimli genç kadının üzerinde bir ayin denenir, ayini yapanlardan bir kişi hayatta kalır. Yıllar sonra o bölgeye gazetecilik okumak için gelen ve yurtta kalan Ebru, binlerce yıllık bir savaşın ortasına düşer. Filmin yönetmeni Uğur Kaplan. Eylül Ezgi Yılmaz, Sedef Şahin, Reyhan İlhan gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda.

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