Elektrik Savaşları / The Current War fragmanı

12.09.2019 - 14:32

Galatasaray – Fenerbahçe, Karşıyaka – Göztepe ve hatta menemene soğan eklenir mi, eklenmez mi? tartışması kadar milyonlara mal olmuş bir tartışma vardır: Edison-Tesla! Soğan tartışması kadar yerel olmayan bu mevzu ABD’li yapımcıları harekete geçirdi. Yönetmen koltuğunda Amerikalı (!) Alfonso Gomez-Rejon’un oturduğu filmde 1800’lerin sonunda, Thomas Edison ve Nikola Tesla’nın entrikalarla dolu mucitler savaşını izleyeceksiniz. Elektrik ampülünü kimin bulduğu, kimin geliştirdiği, kimin başkasının bilgisi üzerine yattığı konusunda fikir edinecek, George Westinghouse adlı yatırımcının neden Tesla’ya destek verdiğini göreceksiniz. Mucitlerin asıl derdi ise 1893’teki Dünya Fuarı’nı aydınlatacak ihaleyi kazanmak. Zaferi kimin kazandığını, kimin eli boş döndüğünü de öğrendikten sonra, evinize dönüp soğansız bir menemen yapacaksınız belki. Benedict Cumberbatch, Thomas Edison ve Michael Shannon filmin başrolünü paylaşıyor.