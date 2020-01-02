Eltilerin Savaşı fragmanı

Gupse Özay'ın hem başrolleri Merve Dizdar'la paylaştığı hem de senaryosunu yazdığı komedi filmi Eltilerin Savaşı, 31 Ocak'ta gösterime giriyor. Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği film, birbirinden zıt karaktere sahip iki eltinin çekişmesini ve başlarına gelen komik olayları anlatıyor.
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