Eltilerin Savaşı'ndan yeni tanıtım

Başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Eltilerin Savaşı'ndan yeni tanıtım yayınlandı. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.<br /><br />

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