Enkanto: Sihirli Dünya fragmanı

Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto: Sihirli Dünya"; Enkanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesini anlat.
Abone ol
Paylaş
Haberler 25.11.2021 - 14:56| Son Güncelleme : 25.11.2021 - 14:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.