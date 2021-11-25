Enkanto: Sihirli Dünya fragmanı

Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto: Sihirli Dünya"; Enkanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesini anlat. 


Haberler 25.11.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 14:57

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