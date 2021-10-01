Enkanto: Sihirli Dünya fragmanı

Disney Animation Studios, bu kasımda seyirciyle buluşacak yeni animasyon filmi Encanto'nun fragmanını yayınlandı. Disney'in 60. animasyon filmi anlamına gelen Kolombiya yapımı film, süper güce sahip olmak, şekil değiştirmek ve hayvanlarla bitkileri kontrol edebilmek gibi sihirli özelliklere sahip olan aile üyelerini konu alacak.


01.10.2021 - 13:33 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 13:39

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