Enna: Kara Büyü fragmanı

Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Enna: Kara Büyü"; birbirini hiç tanımayan iki arkadaş grubunun esrarengiz olayların yaşandığı bir köyde meydana gelen olaylar etrafında dönüyor.
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Haberler 28.10.2021 - 14:49| Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:50
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