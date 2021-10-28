Enna: Kara Büyü fragmanı

Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Enna: Kara Büyü"; birbirini hiç tanımayan iki arkadaş grubunun esrarengiz olayların yaşandığı bir köyde meydana gelen olaylar etrafında dönüyor.


Haberler 28.10.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:50

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