Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız'dan fragman
Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ve başrolde yer aldığı trajikomik politik hikayesi Nasipse Adayız'ın fragmanı yayınlandı. Kesal'ın ilk uzun metrajlı filmi, prömiyerini Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde yapacak. İstanbul’da bir ilçe belediyesinin başkanlığına aday adayı olan Dr. Kemal Güner’in bir günlük hikayesin anlatan filmde Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta gibi isimler de rol alıyor.
19.01.2020 - 10:11| Son Güncelleme : 19.01.2020 - 10:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.