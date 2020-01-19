Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız'dan fragman

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ve başrolde yer aldığı trajikomik politik hikayesi Nasipse Adayız'ın fragmanı yayınlandı. Kesal'ın ilk uzun metrajlı filmi, prömiyerini Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde yapacak. İstanbul’da bir ilçe belediyesinin başkanlığına aday adayı olan Dr. Kemal Güner’in bir günlük hikayesin anlatan filmde Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta gibi isimler de rol alıyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER