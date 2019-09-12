Eş Anlamlılar / Synonymes fragmanı

İsrailli yönetmen Nadav Lapid imzasını taşıyan film, haftanın iyilerinden. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı alan film, İsrail ordusunda atış talimi yaparken, Paris’in sokaklarını arşınlamanın hayalini kuran genç Yoav’ın hikayesini anlatıyor. Yönetmenin hayatından izler taşıyan filmde ülkesini hiç sevmeyen İsrailli bir gencin kaçak olarak geldiği Paris’te, ülkenin kültürüne ve diline alışmaya çalışırken karşılaştığı her şeyin ve herkesin ona köklerini hatırlatışı irdeleniyor. Başrol oyuncusu Tom Mercier’in başarılı performansı kadar üzerinden çıkarmadığı paltosu da dikkat çekiyor.