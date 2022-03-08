Eski sevgililer Ana de Armas ve Ben Affleck'in rol aldığı Deep Water'dan fragman
Bir dönem ilişkileriyle gündeme gelen Ana de Armas ve Ben Affleck'in başrolleri paylaştığı erotik-psikolojik gerilim türündeki 'Deep Water'dan ilk uzun fragman yayınlandı. Kadrosunda Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, Jacob Elordi, Rachel Blanchard ve Michael Braun'un da rol aldığı film, 8 Mart tarihinde Hulu'da yayınlanacak.
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Haberler 08.03.2022 - 15:19| Son Güncelleme : 08.03.2022 - 15:28
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