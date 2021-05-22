Eurovision'da final gecesi

Hollanda'nın ev sahipliğindeki yarışmaya corona virüs damga vurdu bile. Yarışmanın 26 finalisti var. Favorilerden biri de İzlanda'nın temsilcisiydi. Ancak Kuzey ülkesi adına yarışan müzik grubundan bir kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Grup bu nedenle bu akşamki finalde canlı performans sergileyemeyecek. Organizasyonda sahne alması planlanan geçen yılın birincisi de, yine corona virüs olması nedeniyle gecede yer alamayacak. Rotterdam'da düzenlenecek yarışmaya 3 bin 500 kişinin izleyici olarak katılmasına izin verildi.
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NTV 22.05.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 22.05.2021 - 14:02
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