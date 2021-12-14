Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore fragmanı

Harry Potter evreninde geçen Fantastic Beast serisinin üçüncü filmi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'dan ilk fragman yayınlandı. 15 Nisan 2022'de seyirciyle buluşacak filmde Johnny Depp'in canlandırdığı kötü büyücü Grindelwald'a Mads Mikkelsen hayat verecek.

Haberler 14.12.2021 - 09:16 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 09:19

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