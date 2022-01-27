Fatma Girik'i sanatçı dostları anlattı

Dört yapraklı yoncanın bir yaprağı... Türk sinemasının Şoför Nebahat'i, Irazca Ana'sı, Ezo Gelin'i, Kanlı Nigar'ı... Sinemanın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'e bugün veda ettik. Teşvikiye Camii'nde de yüzlerce seveni buluştu. (Haber: Deniz Tüysüz - Kamera: Cüneyt Horozal - Önder Gündoğdu)

Haberler - NTV 27.01.2022 - 16:10 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 17:03

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