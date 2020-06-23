Foundation'dan ilk fragman

Isaac Asimov’un Türkçeye Vakıf adıyla çevrilen bilimkurgu serisinden uyarlanan Foundation dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, Galaktik İmparatorluğu'nu yıkımdan kurtarmanın tek yolunun ona meydan okumak olduğunu keşfeden sürgün grubunun hikâyesini izleyicilere aktaracak.

23.06.2020 - 14:01 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 14:11

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