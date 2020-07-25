Frida Kahlo'nun 7 fotoğrafı satışa çıkacak

Otoportreleriyle ikon haline gelen Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun cenaze fotoğrafları açık artırmaya çıkarılıyor. Mexico City’de düzenlenecek müzayedede ressamın cenazesinden 7 kare satışa sunulacak.
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NTV 25.07.2020 - 14:56| Son Güncelleme : 25.07.2020 - 16:13
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