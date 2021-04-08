Game of Thrones 10. yıla özel final sezonu fragmanına hayranlardan geçersiz not
HBO, Game of Thrones dizisinin final yapmasından 2 yıl sonra, dizinin 10. yılı anısına yeni bir fragman yayınladı. 8. ve final sezonu fragmanında, sezonun en dikkat çekici sahnelerinden görüntüler yer aldı. İlk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanan, 2015, 2016, 2018 ve 2019'da En İyi Dizi Emmy Ödülü kazanan Game of Thrones'un final bölümü, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin finalinden memnun kalmayan seyirciler, YouTube'da yayınlanan yeni fragmana da geçersiz not verdi. Fragmana, beğenilerin yaklaşık üç katı kadar 'beğenmeme' (dislike) tercihi yapıldı.
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ntv.com.tr 08.04.2021 - 09:58| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 10:20
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