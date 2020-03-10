Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü İsveçli sinema oyuncusu Max Von Sydow 90 yaşında yaşama veda etti. Usta aktör, adını İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın filmleriyle duyurdu. Von Sydow; Game of Thrones, Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta da hayranlarının karşısına çıkmıştı.
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NTV 10.03.2020 - 11:21| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 12:39
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