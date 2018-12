Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade) fragmanı

20.12.2018 - 14:39

Tom Edmunds'un yönetmen koltuğunda oturduğu Garantili Ölüm:Yoksa Paran İade (Dead in a Week: Or Your Money Back), 9 kez intihar girişiminde bulunan William Morrison'ın kendini öldürmesi için yaşlı bir kiralık katille anlaşması akabinde başlayan hikâyeyi konu ediniyor.