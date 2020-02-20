Garez / The Grudge fragmanı

Nicolas Pesce'nin yönettiği The Grudge, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor. Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demián Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin ve Jacki Weaver oyuncu kadrosunda.

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