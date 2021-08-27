Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ilk tanıtım geldi. "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği "Garip Bülbül: Neşet Ertaş" filminin galası, 2 bin 500 kişilik saz sanatçısının katılımıyla 25 Eylül 2022'de Kırşehir'de gerçekleştirilecek.
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27.08.2021 - 14:51| Son Güncelleme : 27.08.2021 - 15:10
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