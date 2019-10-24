Geçmişin Sırları / After the Wedding fragmanı

24.10.2019 - 14:20

2006 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevriminde Bart Freundlich yönetmen koltuğunda oturuyor. Michelle Williams ve Julianne Moore‘un başrolü paylaştığı film, bir sosyal hizmet görevlisi olan Isabel’in, yöneticisi olduğu kimsesizler yurdu için bir bağışçı ile tanışmak üzere Kolkata’ya gitmesinin ardından gelişen olayları konu alıyor. Prömiyerini Sundance’de yapan film için “Freundlich, kesişen hayatların ve gizemli sırların öyküsünü anlatan bir sinema evreni yarattı. Hem Williams hem de Moore perdeye hükmettikleri inanılmaz performanslar sergiliyor.” yorumları yapıldı.





