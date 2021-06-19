Geçmişiyle yüzleşen bir adamın hikayesi: Pig

Oscar ödüllü Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı Pig'in fragmanı yayınladı. Film can dostu domuzun kaçırılmasıyla geçmişiyle yeniden karşılaşmak ve yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor.

19.06.2021 - 11:37 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 11:42

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