Gelin fragmanı

Ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kızla ilgili araştırma yapmaya giden gazetecilerin başına gelenlere odaklanan "Gelin" adlı filmi, Berkay Berkman yönetti. Korku türündeki filmde, İrem Kök, Necla Kondak, Berkay Berkman ile Alp Taş başrolleri paylaştı.

Haberler 27.01.2022 - 16:50 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 16:52

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