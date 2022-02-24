Gizli Gerçek fragmanı

Kontrolcü ve baskıcı bir anne ile kızı arasında yaşanan sıra dışı olayları konu alan gerilim türündeki Gizli Gerçek, Dünyadan izole bir şekilde büyümüş olan Chloe' nin sıradan yaşamı ile annesi Diane'nin sakladığı korkunç bir sırrı konu alıyor. Özgürlüğüne kavuşmak için evden kaçma planları yapmaya başlayan Chloe için hiçbir şey kolay olmayacaktır.
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Haberler 24.02.2022 - 15:40| Son Güncelleme : 24.02.2022 - 15:42
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