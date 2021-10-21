Göbeklitepe ile yaşıt olabilir: Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık tapınak
Mardin'de arkeologların son keşfi olan tapınak, birçok yönüyle gizemini koruyor. 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen yapı, Göbeklitepe ile benzer özellikler taşıyor. Uzmanlar, tarihi yapı üzerindeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
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