Göbeklitepe'yi en iyi anlatan fotoğraflar yarıştı

Doğuş Grubu’nun ‘‘Doğuştan iyi bir gelecek’’ vizyonuyla desteklediği Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, fotoğraf karelerinde anlatıldı. Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği yarışmanın sonuçları açıklandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgeyi anlatan en güzel fotoğraflar seçildi.

NTV 04.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 16:42

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