Gölgelerin Aşkı / Above the Shadows fragmanı

Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan ve Maria Dizzia’nın rol aldığı filmi Claudia Myers yönetiyor. Film, görünmezliği sayesinde kimsenin çekemeyeceği gizli fotoğraflar çekip, gazetelere para karşılığında gönderen Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor.


12.03.2020 - 14:52 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 15:01

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