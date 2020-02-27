''Görevimiz Tehlike'' çekimleri corona virüs engeline takıldı

Corona virüs tehdidi Çin'de başlasa da artık dünyaya yayılan bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Virüs İtalya'dan Güney Kore'ye sinema, müzik ve moda dünyasını da sekteye uğratıyor. Son olarak merakla beklenen Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri durduruldu. İşte ayrıntılar...

NTV 27.02.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 11:10

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