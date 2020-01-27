Grammy'de Kobe Bryant unutulmadı (Alicia Keys ve Boys II Men'den şarkılı anma)
Geçirdiği helikopter kazası sonrasında 13 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant, dün gece Los Angeles’taki Staples Center’da gerçekleşen 62. Grammy Ödülleri’ne damga vurdu. Töreni bu yıl ikinci kez sunan şarkıcı Alicia Keys, açılışta Kobe Bryant hakkında duygusal bir konuşma ve ardından sahnede kendisine katılan Boys II Men ile akapella türünde dokunaklı bir şarkı performansı sergiledi. Konuşmasına “Burada müziğin en iyi gecesini en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz, ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz çılgın bir üzüntü hissediyoruz” şeklinde başlayan Keys, “Los Angeles, Amerika ve dünya bir kahramanı kaybetti” anonsunu yaptı. “Şu anda Kobe ve kızı Gianna ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar” diyen Keys, “Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın” ifadesini kullandı. “Şu anda nasıl hissettiğimizi çok küçücük tarif edebilmek için bir şey yapmak istedik” diyen Keys, kendisine eşlik eden Boys II Men grubuyla birlikte It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday şarkısını seslendirdi. Performans esnasında davetlilerden bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Keys’in sahneye gelmesinden önce şarkıcı Lizzo da performansına “Bu gece Kobe için” diyerek başladı.
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