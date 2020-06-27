Greenland fragmanı

Başrollerini Gerard Butler ile Morena Baccarin'in paylaştığı; dünyanın karşı karşıya olduğu büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatını anlatan Greenland'den fragman yayınlandı. Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu film 14 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşacak

27.06.2020 - 07:41 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 07:49

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