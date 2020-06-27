Greenland fragmanı

Başrollerini Gerard Butler ile Morena Baccarin'in paylaştığı; dünyanın karşı karşıya olduğu büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatını anlatan Greenland'den fragman yayınlandı. Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu film 14 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşacak
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27.06.2020 - 07:41| Son Güncelleme : 27.06.2020 - 07:49
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