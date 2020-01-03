Gretel And Hansel filminin fragmanı

Klasikleşen Grimm masalının sinema uyarlaması olan Gretel And Hansel filmi, evlerini çevreleyen ormanda yaşayan korkunç bir cadı tarafından kaçırılan kardeşlerin hikayesini konu ediyor. Yönetmenliğini Osgood Perkins'in üstlendiği filmi başrolünde Stephen King uyarlaması korku filmi O'nun (It) yıldızı Sophia Lillis yer alıyor. Film, 31 Ocak'ta gösterime giriyor.
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