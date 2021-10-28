Grev fragmanı

Metin Yeğin'in yönettiği; Itziar Ituno Martinez, Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşıcı'nın başrollerinde oynadığı "Grev"; 1910 yılında Bursa'da ipek işçiliği yapan Müslüman ve gayrimüslim kadınların kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri direnişi beyaz perdeye yansıtacak.
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Haberler 28.10.2021 - 14:52| Son Güncelleme : 28.10.2021 - 14:53
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