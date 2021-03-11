Gucci veliahtı cinayeti film oluyor

Gucci veliahtı Maurizio Gucci'nin öldürülmesinin hikayesi beyaz perdeye taşınıyor. Gucci'nin cinayetini azmettirmekten hapse giren eski eşi Patrizia Reggiani’yi filmde ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga canlandırıyor. Lady Gaga hayranları filmin çekimlerinin yapıldığı İtalya'nın Milano kentinde sete akın etti. (Haber: Şeyda Canepa / Milano)

NTV 11.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 14:42

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